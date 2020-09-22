疫情工商｜仲量聯行：中環甲廈空置率達6% 近15年新高

本港疫情回穩，惟市況未見好轉，工商物業價格持續受壓。仲量聯行最新發表報告指，本港上月甲級寫字樓租金按月跌1.7%；其中中環區租金跌幅仍冠絕各區，空置率更升至6%，創近15年新高。

據仲量聯行報告顯示，上月整體甲級寫字樓租賃成交按月回升10%，而租金則按月跌1.7%，跌幅較上半年緩和。不過，核心區之一中環甲廈租金跌幅仍屬各區最高，按月跌2.5%，其空置率更升至6%，創2005年12月、即近15年來新高；另該區招頂租樓面面積亦持續增加，上月達約52萬方呎，佔區內甲廈存量2.2%，並屬2002年10月、即近18年以來，首次升穿50萬方呎。

上環皇后大道中舖2,630萬沽 29年大升6.5倍

商舖價格持續低迷，市場再錄減價成交。市場消息指，上環皇后大道中328號中源大廈地下G52號舖，面積500呎，原業主最初叫價3,500萬元放售，新近減870萬元或24.8%，至2,630萬元成交，呎價約5.26萬元。據悉，舖位目前由時裝店以每月6.6萬元承租，租約期至2021年4月，租金回報約3厘。

原業主於1991年以350萬買入上述舖位，持貨29年，賬面大賺2,280萬元離場，舖位期內升值6.5倍。

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