靈活就是贏│一個平台搞掂全球匯款 中小企靠靈活打逆境波

【特約報道】香港人最善於變通，IDS創辦人李基銓就是好例子，他早期已專心發展電商事業，並於海外開設倉庫，更涉足買賣平臺、代購、營運銷售和網購物流等等，十多年來面對多次逆境越戰越勇，李基銓指幸好早年己發現傳統零售難做，一早就擁抱全球市場，才可以堅持到今日，甚至不斷嘗試新項目，把生意做大。

賺全世界的錢

做全世界生意，當然會收不同地方的貨款。李基銓指由主要的貨幣如美金、英鎊、歐羅，到完全估計不到的貨幣也有機會收到，對於中小企而言，往往要花很多時間處理匯款問題，尤其是每次匯款都要處理大量文件的話，對很多公司都是很大的負擔。李基銓後來決定透過匯款平台來解決此問題，但他有兩大考慮，首先要手續方便，始終中小企都要靠靈活取勝，要節省時間處理其他問題；另外就是平台要可靠，因為所有國際款項都由匯款平台收付，若有問題公司會有很大損失。

最後李基銓選擇澳洲上市公司OFX，除了因為背景雄厚經驗豐富外，OFX的系統全部在網上操作，一個平台就可以完成整個匯款流程，非常方便。最特別的是OFX的環球貨幣賬戶，專為需要國際收付款的商家而設，有如擁有世界熱門貨幣如美元、歐羅、港幣等多個賬戶，但就以一個賬戶來管理，商家方便管理及收付各國貨幣之餘，更大大減低不必要的貨幣兌換費用。

一年可節省12萬美金

當然，電子商貿及跨國企業選擇匯款平台，其實還有多方面的考慮，OFX香港區銷售及戰略合作總監韓思華表示，收費通常是不少客戶最先問到的問題：「OFX的匯款基本上不收取手續費，我們透過匯差來賺取利潤，總體費用比較便宜。有公司曾經光顧過幾間匯款公司，最後發覺利用我們的服務，一年可以省下12萬美金，可以再花在產品開發或加強現金流，令公司更有競爭力。」OFX客戶甚至可以使用OFX限價單功能，設定目標匯率，到價才執行交易，以獲取最理想匯價。

選擇匯款平台要睇背景

韓思華明白到匯款涉及大量款項，可靠性是客戶關注的重點，他指OFX集團自2013年起於澳洲上市，並受全球55家監管機構規管，進行國際匯款的全球網絡由160個國際銀行賬戶合作夥伴組成，穩健且受到完善監管。到現時為止，OFX已為全球過百萬客戶，處理總值超過8,000億港元的國際匯款，往績可觀。另外OFX更可將55種貨幣的資金轉帳至197個國家，而且超過80%的主要貨幣交易可於到賬後24小時內完成，資金交收更迅速，做生意就可快人一步。韓思華更表示如客戶遇上任何問題，OFX可提供24小時的電話支援，隨時解答任何註冊、轉帳或技術問題，令到匯款過程更加順利。

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