新盤混戰｜新地Wetland Seasons Park3期鐵定週六盡推192伙

多個新盤開展推售部署，其中新地（0016）天水圍濕地公園盤Wetland Seasons Park 3期加推6號價單48號單位之餘，同時將該盤餘下192個單位全數推出於本週六開售，其中165伙為公開發售單位，27伙為公開招標單位。新地代理總經理胡致遠指，如果內部程序安排妥當，有機會週六一併發售1、2期貨尾34個單位，令週六發售單位達226伙。

新價單48伙單位折實均價為13,942元，實用面積312方呎至684方呎，售價501.03萬元至1,146.75萬元。其中9座1個1房單位為第三期最高分層單位，呎價高達17,765元。除165伙公開發售單位外，亦有27伙招標單位，全屬特色單位。

另外第一及第二期涉及的34伙單位，當中15伙公開發售單位，19伙為特色單位，胡致遠指將會有2至10%提價幅度。被問及其後是否推售火炭多石街項目，胡致遠即轉移話題，指目前正進行大埔白石角雲滙2期項目交樓程序，待完成交樓後，將會推出120至130伙現樓單位發售，主要為1至3房單位。

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