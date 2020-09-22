林鄭施壓 | 兩大超市推1.6億回饋計劃　惠康未來半年日常必需品不加價

特首林鄭月娥上月強烈呼籲兩大超市取得「保就業」資助後，應向市民提供各方面減價優惠後，百佳及惠康即「交差」，分別以現金券、食物券等形式回饋大眾，涉資合共1.6億元。

惠康將推出總值超過1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，包括向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，總值超過8000萬元、捐獻500萬元幫助弱勢社群，以及承諾未來6個月超過300款日常貨品價格不變。公司亦會向每位同事派發現金券。

惠康母企牛奶公司的會員計劃Yuu，亦設立「 Yuu Give-Back 」回饋計劃，讓顧客能將積分捐贈予慈善團體，之後公司會根據顧客捐出的積分總額，以配對形式捐出最多500萬元，進一步支持有需要群體。

另外，百佳超市將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，預計受惠人數逾廿萬，涉資4,000萬元。現金食物券毋需申請，協調的20個社福機構將評估其服務對象的需要，並於10月初開始代百佳派發現金食物券予有需要人士。百佳又指，已申請第二期保就業計劃，所遞交惠及弱勢社群的建議書亦已獲得政府接納，

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，疫情下失業率飆升，基層市民生計大受影響。透過今次現金食物券計劃，將惠及逾廿萬個受疫情影響而有急切需要的人士及家庭。

社區組織協會幹事施麗珊表示，兩大超市措施對基層減輕生活負擔有少許幫助，但重點是超市不再加價，政府亦要加強保障低收入人士及就業不足人士。

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