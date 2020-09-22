新盤混戰｜屯門掃管笏上源日內盡推87伙貨尾 最快周六招標

萬科香港發展屯門掃管笏上源新近陸續入伙，目前已售出項目近九成半單位。發展商指，項目尚餘87伙貨尾，將於日內上載新銷售安排。另項目最新開放兩個特色戶示範單位予傳媒參觀。

上源已屆現樓，現有七成買家完成交樓安排。萬科香港執行董事周銘禧指，項目目前已售出1,067伙單位，為集團套現近70億元；而餘下87伙貨尾將於今日內上載更新銷售安排，包括30伙1至4房單位、27伙特色戶，以及30伙洋房。周續指，部份單位最快可於本周六起招標，至於項目車位則最快年底推售。

發展商最新開放兩個特色戶示範單位，其中頂層天台特色戶Sky Le Pont，全個屋苑共有11伙；示範單位位處6B座20樓B室，實用1,537方呎，採用4房2套間隔，另連1,018方呎天台及252方呎平台。單位各房間均設有落地玻璃可外望翠綠山景，屋內以白色作主調，配搭簡約時尚傢俬和燈飾，裝修雅緻；主人套房備有開放式衣帽間，附送可供消毒、烘乾等功能衣櫃。值得留意的是，發展商新增為上述單位買家提供「1,230天先住後付」計劃。

至於花園複式戶Garden Duplex則共有12伙，示範單位設於1A座地下及高層地下B室，實用達2,193方呎，同屬4房2套間隔，另設558方呎花園。單位望內園景，其中主人套房以及另一套房和睡房位處上層；主人套房備有特大空間，戶主可作衣帽間用。另屋內有樓梯直達停車場。

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