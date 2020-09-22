豪宅新盤｜匯璽連沽2間4房大宅吸金8,500萬 呎價見3.51萬元

疫情緩和，發展商紛紛推貨尾銷售。新地（016）南昌站匯璽III最新連沽2伙4房大宅，套現逾8,539萬元，其中一伙呎價高見3.51萬元。

一手成交紀錄冊顯示，匯璽7座49樓A室，實用面積1,513方呎，4房雙套連書房設計，今日以5,310.63萬元招標售出，呎價3.51萬元。買家採用360日成交期付款。另一伙是6座21樓A室，實用面積1,221方呎，4房套房間隔，今日以3,228.8萬元售出，呎價26,444元，買家採用180天付款。

計及上述成交，匯璽本月售出8伙大宅，套現金額逾3億元。

峻源4房3,860萬沽 呎價2.4萬

中信泰富（267）發展的馬鞍山落禾沙峻源亦錄成交，單位是1座18樓A室，實用面積1,615方呎，4房2套房間隔，最新以3,860萬元售出，呎價23,901元，買家採用120天即供付款。

傲玟3,577萬沽3房戶 呎價2.9萬

另外，高銀集團旗下何文田傲玟，最新沽出3座10樓A室，實用面積1,228方呎，屬細3房間隔，成交價3,577.53萬元，呎價29,133元。買家採用建築期付款。

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