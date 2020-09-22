美股三件事｜三大指數反覆高收 Tesla電池日前跌6% 網上二手車平台Carvna升兩成

截至04:21

美股三大指數在科技股帶動下高收，道瓊斯工業平均指數收報27,288點，升140點或0.62%，標普500指數收報3,315點，升34點或1.05%。納斯達克綜合指數收報10,963點，升184點或1.71%。

截至周二23:15

美股高開後乏力，道指領跌0.5%或133點至27,014點﹔納指及標指皆微跌0.1%。

晶片股AMD及Nvidia跑輸大市分別3%及2%，另外早前被狙擊的氫燃料電池汽車Nikola反彈5%。

截至21:40

美股三大指高開，標指升0.5%至3,299點﹔納指升0.4%﹔道指升0.3%。

科技繼續有支持，蘋果（AAPL）及亞馬遜（AMZN）分別升0.8%及1.8%。

網上二手車平台Carvana（CVNA）及Vroom（VRM）獲高盛調高目標價，股價分別升23%及10%。分析師Daniel Powell指兩間公司在疫情下會推動更多二手車轉移到網上銷售，而早前兩者股價大跌約三成是過度調整。

1.隔晚尾市反彈現曙光

隔晚美股早段大冧市，道指終失守50天線，惟在科技股大反彈之下，納指幾乎收復逾2%跌幅，收市僅跌0.1%，至於反映大市的標普500指數亦見支持，收市僅跌1%。納指100更由跌轉升0.4%。

至於美期方面，三大指數表現反覆，納指100期貨升0.2%、標指期貨跌0.1%、道指期貨跌0.3%。

盤前焦點股份︰TSLA -5%、NKLA -2%、AAPL +1%、VRM +8%

截至20:30

2.疫情再襲歐洲 輝端有望跑出

肺炎再襲歐洲，英國收緊防疫限制措施，西班牙馬德里再次封城，令歐美對冬季疫情再大爆發預期提高。隔晚旅遊相關股大跌，達美航空（DAL︰-9.2%）、聯合航空（UAL︰-8.6%）、挪威郵輪（NCLH︰-7.8%），為普標成份股表現最差之一。

彭博報道輝端與德國BioNTech合作的疫苗有望早過對手，掌握早期實驗結果，惟PFE及BNTX盤前分別跌0.1%及1.7%。

3.Tesla電池日兼股東會前跌5%

儼如蘋果發佈會的Tesla電池日將於香港時間周三04:30舉行，在過往股東會上Elon Musk通常會講Tesla未來的需求，相信會提到新工廠包括Berlin及Austin進度如何。至於電池日焦點所在，相信會關於電池價格會降低，令電動車至與傳統引擎車成本睇齊。

不過Elon Musk在Twitter表示，電池日發佈會主要影響長期生產，特別是Semi、Cybertruck和Roadster的生產，產品要到2022年才能達到真正的量產。現時Tesla有意從Panasonic、LG及CATL等伙伴加大電池購買，但即使電池供應商以最高速度生產，若Tesla自己不採取行動，預期2022年以後仍將出現嚴重短缺。

個股消息︰

Unity（U）︰新股Unity Software獲Catherine Wood旗下基金ARKW買入148,562股，佔基金持股0.4441%，盤前升近3%

Oracle︰甲骨文TikTok收購方案再遇阻滯，中美雙方就TikTok擁有權意見分歧，雙方皆反對現行方案，ORCL盤前一度跌2%

Roku︰收購Comcast的串流電視Peacock達成協議，隔晚股價升18%

Apple︰Tim Cook指Work From Home效果有驚喜，並且預期部份遙距工作會成為後疫情常態

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