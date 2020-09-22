滙控創25年低｜避免負面評論！傳滙控暫停社交媒體發佈信息

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）的秘密文件外洩，由於擔心可疑活動報告所披露的內容引發「負面反應」，《彭博》引述滙豐內部備忘錄，滙豐全球商業和投資銀行業務部門營銷主管Tricia Weener要求員工停止在該行的所有社交媒體戶上發佈信息。

有關暫停發佈信息時間，至少直至英國時間周二上午11時為止，備忘錄引述Tricia Weener指出， 「鑑於目前的新聞報道，而有這一決定：立即暫停主動發佈一切社交媒體帖子，以避免在我們的渠道和內容上出現負面反應和評論。」

滙豐銀行明知有客戶在搞龐氏騙局（Ponzi scheme），仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港。銀行向美國監管當局提交的「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR）顯示，滙豐2013和2014年容許騙徒由美國滙豐將8,000萬美元（6.24億港元）轉到香港戶口。

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