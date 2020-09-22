樂活道｜誰成了獅子銀行的condom（藍友斑）

我寫這篇專欄時痛心疾首，作為滙豐銀行的長期客戶，想講幾句諫言。滙控（005）的股價一蹶不振，現價已貼近2008年的海嘯供股價，胡孟青哭滙豐，供股價$28，當年我重鎚出擊買入大量5號仔，睇好其股價會反彈，結果我在大概$48左右，將所有滙豐沽清，賺了一個不錯的升幅。

時已2020年，滙豐再一次貼近海嘯價，這次我會不會買入？不會了，我估它應該會跌得更低，到時再算。湯文亮寫了一篇戲子之言，提議年青夫婦重注買滙豐，故事吹得太大，湯被人聲討，惟有認自己吹水唔抹嘴。有一點我必須指明，他也貨真價實買了滙豐，所以姑且相信他真心覺得滙豐會升到每股$150。

他是否投資界燈神，如今答案已經寫在紙上；很多千千萬萬的小市民跟他一樣，將自己的退休本錢重注滙豐股票，如今這些期待滙豐派息的股民，正如被用完即棄的condom，統統成了陪葬品。

滙豐的管理層，理應向股東負責，但這些尸位素餐的所謂銀行大班，住洋樓飲紅酒食牛扒，出天價人工，卻在企業管理上一無是處，過去多年滙豐多次說精簡架構、炒前線、炒IT，可炒的都炒了，唯獨是這班管理層仍然存在，仍然hea做。滙豐的股價插水，正正就是這班管理層治下的成績表。

我建議獅子銀行的股東要連成一線，首先是向這班C字頭管理層開刀問責，減他們九成半的薪金，取而代之的是出滙豐股票當出糧，5年lock up。這班管理層常說滙豐銀行冇問題，非常穩健，結構非常好，但他們所出的超高人工，卻不太會買回自己滙豐銀行的股票，他們永遠向他人問責，向前線小員工問責，卻從不向自己問責，是為絕頂無恥。

今日滙豐，今日香港，香港政府同樣也有一班高官，不斷說香港管治非常好。這些月薪幾十萬的高官，就像滙豐銀行的管理層一樣，充其量只是打份工。香港每況愈下，他們卻從不用被問責，只是將矛頭指向西方世界和香港示威者，而最諷刺的是他們出香港納稅人的錢，卻將自己的家人都安置到西方文明世界。

留在香港的小市民，統統成為了condom。

對於這班政府高官，他們的人工應該只能出人民幣，並只能在深圳河以北的土壤上使用。這樣特區政府大小官員便能更徹底地擁抱大灣區，真真正正享受成為中國人的榮耀，到時他們一定淚流滿面，非常感恩。

藍友斑

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