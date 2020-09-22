二手成交｜慧安園2房670萬售 呎價貼1.9萬創新高

二手交投轉活躍，市場再錄破頂成交。港置劉浩勤表示，將軍澳將軍澳2房以670萬售出，呎價貼1.9萬元，創屋苑新高。

單位為慧安園4座高層E室，實用面積354方呎，2房間隔，向東南，景觀開揚。最新以670萬元售出，呎價18,927元。屋苑呎價紀錄為2018年8月時，3座高層E室，實用354方呎，以630萬元售出，呎價17,797元，是次成交呎價再貴6.3%。而近期來說，7月時售出1座低層A室，實用354方呎，成交價616萬元，呎價17,401元，2個月貴8.8%。

原業主在2008年以185.5萬購入，12年獲利484.5萬元，升值2.6倍。

屯門城．點開放式425萬售 呎價1.87萬

再有新盤額印鬆綁貨供應，屯門市中心城．點單位近期陸續屆滿SSD 3年期限，1伙開放式戶以425萬元售出，呎價1.87萬元。

美聯物業李進豪表示，屯門城 ． 點中層G室，實用面積227方呎，開放式間隔，享開揚景。原業主在單位SSD屆滿後以440萬元開價放盤，最後議價15萬元或3.4%，以425萬元獲區內上車客承接，折合呎價18,722元。

原業主於2017年9月份以354.3萬元購入上述物業，賬面獲利70.7萬元，升值約20%，屬屋苑至今第2宗二手成交。

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