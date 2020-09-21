AVA 62開放式4年蝕33萬

【本報訊】政府去年放寬按揭保險計劃的樓價上限，讓800萬元樓價以下的物業承造九成按揭，俗稱「林鄭PLAN」，令過往標榜銀碼細的納米樓，頓時失去承接力。

本地投資者盧華家族近年專門發展市區納米樓，並以AVA作為樓盤系列，項目相繼經過三年額外印花稅的鬆綁期，二手業主轉售獲利輕微、甚至蝕讓。

豫豐花園撻定貨賣平10萬

美聯物業彭文浩表示，尖沙嘴AVA 62有開放式單位剛以390萬元沽予投資客，原業主持貨逾四年，賬面蝕約5%。

單位為AVA 62中層C室，實用173方呎，開放式間隔，投資客購入作收租用途，料每月租金約1.15萬元，按是次成交價390萬元計，預期租金回報率約3.5厘，呎價22,543元。據了解，原業主於2016年1月斥資約409.3萬元購入單位，是次轉手賬面蝕19.3萬元，跌幅4.7%；若連同購入釐印費及沽出佣金，料實蝕約33萬元。

本港疫情仍未受控，屯門藍地豫豐花園早前錄買家撻定，單位再度放賣，業主減價10萬元以518萬元重售。

中原地產鍾宏遠表示，近日二手交投氣氛略轉熱，價跌量升，其中豫豐花園5座中層B室，實用450方呎，屬兩房間隔，上月底原本以528萬元沽出，但買家後來撻定，業主再度放盤，新近獲另一名買家以518萬元承接，較原先造價少10萬元，呎價11,511元。

假設買家承造「林鄭Plan」九成按保，即付52萬元上車做業主。原業主於2013年底以283萬元購入單位，持貨七年，賬面獲利235萬元，物業升值83%。