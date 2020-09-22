曾淵滄專欄｜滙控依然有份量（曾淵滄）

9月21日，恒指急跌2.06%，其中滙控（005）下跌5.33%，成為焦點。不少人認為滙控急跌是因為內地有傳媒報道，滙控可能成為中國政府的《不可靠實體清單》中的一分子。

不過，與此同時，美國道指期貨也是大跌，同一時段，跌幅與恒指差不多。還有，除了滙控之外，還有數家國際銀行的股價也急跌，滙控特別突出，也許只是因為本地投資者相當偏好滙控，滙控有許許多多的本地小股東。

多家國際銀行股價大跌的原因，是有份報告指出，多家銀行協助客戶洗黑錢，實際上，過去幾年，國際銀行遭罰款的新聞多得很，最近的一單是美國的高盛被馬來西亞政府罰款以換取不被控告的處理。目前，距離美國大選已經很近，隨時都會爆出一些刺激性的新聞，目的是選票，所謂洗黑錢的「報告」，可以是新的事件，也可以是舊聞翻炒。

中國政府剛剛於9月19日正式通過《不可靠實體清單》的立法工作，相信不可能在9月27日就有制裁名單出現，因此，內地傳媒的所謂名單，更大的可能是該傳媒自己在猜測罷了。

中國政府的《不可靠實體清單》所對付的對象，清清楚楚指出是那些封殺、不售賣產品給中國企業的美國及世界上其他國家地區的企業，是企業對企業的封殺，不是對付提供消息去對付某某人的企業，是企業封殺企業，不該涉及個人。因此，從這個角度來看，滙控被列入《不可靠實體清單》的機會也不大，香港人長期投資滙控這隻股，近年來見到滙控股價急跌，一下子心理上無法接受，於是傳媒也出現了一大批努力唱淡唱衰滙控的人。

當然，今日滙控已不再是港英時代的香港中央銀行，但是依然是一家有份量的國際大銀行，記住今日滙控不派息不是無錢派息。

曾淵滄

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