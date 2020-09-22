細價股一周｜港交所可設暗盤交易（梁杰文）

以前暗盤屬於小眾遊戲，全港只得一間券商向散戶提供有關服務，買賣疏落。近年新股交投暢旺，多家券商陸續推出自家的新股暗盤平台，由於部份平台不對外開放，股份不能自由流通，理論上不能套戥，不過各家券商暗盤價格有時差異巨大，非常理能解釋。價差過份不合理，或成交異常，不免令人懷疑當中有沒有涉及虛假交易。現時暗盤成交紀錄不易查閱，投資者於暗盤買賣，事後難以追究，缺乏足夠保障。

部份新股暗盤走勢極其波動，例如前月掛牌的中科天元（1156）上市價0.98元，暗盤期間股價曾炒高一倍，其後暗盤收報與上市價持平，短短兩小時成交逾2,500萬股，是公開發售部份的3倍，由於超額認購不足，並沒觸發回撥機制。早前農夫山泉（9633）暗盤開市，某券商疑似不勝負苛，系統崩潰，買賣盤一直當機，投資者不知就裏，可能還以為自己網絡訊號出問題。

既然新股暗盤服務需求殷切，港交所（388）何不統一為新股設立暗盤交易平台，不但能滿足市場需要，此舉亦方便當局監察相關交易活動，偵查任何違法行為。

梁杰文

證監會持牌人，沒持有以上股份

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