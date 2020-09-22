中美角力｜安盛投資：美國大選結果不影響對華政策

中美關係近日再度緊張，加上美國總統大選舉行在即，或為市場帶來更大波動。安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠認為，美國總統大選結果對中美關係影響不大，因美國民眾對中國的負面情緒已達致高位，故不論是共和黨，還是民主黨執政，都符合民意。另外，近期美國打擊中國的舉措均得到共和及民主兩黨支持，故料美國對中國的態度在短期不會有明顯改變。

他又指，隨著內地疫情受控，經濟將出現「V型」反彈，預料今年第三季中國經濟增長5%；第四季將錄得6%增長；令全年經濟增長為2.3%。

股票市場方面，安盛投資管理亞洲泛靈頓股票高級基金經理Simon Weston表示，全球經濟正在復蘇，但仍要面對不明朗因素，「亞洲市場面對同樣情況，但股市估值較其他市場有明顯折讓」。

他指，疫情雖然打擊旅遊與觀光行業，但同時加速一些投資主題的興起，包括電子商務、私人及公共醫療、自動化及機器人技術、金融科技及無現金社會等；而大多數長期、結構性投資主題表現較硬淨。板塊上，他看好與內地消費相關的股份，另外亦看好醫療保健及教育板塊。

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