晚間通告│雪湖資本首持美高梅逾5%股權●中國生物謝炘1.5億元增持

股權變動

●披露權益顯示，雪湖資本行政總裁馬自銘於上周四(17日)增持美高梅中國(2282)259.25萬股，埸內平均買入價為10.8377元，場外買入為10.72元，共涉資2797.3萬元。增持後，雪湖資本首次持有超過美高梅5%股權的水平，最新持股量為5.01%。

●披露權益顯示，中國生物製藥（1177）執行董事謝炘連續3日，於本月17、18及21日在場內分別以平均價8.89、8.9344及8.8416元，共買入中國生物1700萬股，涉資約1.51億元。增持後，其持股壂由原來的0.78%，增至0.87%。

●披露權益顯示，「舖王」鄧成波兒子、松齡護老集團（1989）主席鄧耀昇因在到期前未有行使認購期權，變相減持公司3621.6萬股，持股量下跌4.01個百分點，最新持有61.7%股權。

人事變動

●中信銀行（998）表示，副行長楊毓因工作調整原因，今日向該行提交辭呈，即日起生效。

其他

●富通保險與新世界（017）旗下康健護理企業仁山優社建立策略夥伴關係，富通保險合資格客戶及家屬可以優先入住仁山優社旗下的私營院舍嘉頤護理院。

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