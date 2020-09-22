中美角力︳TikTok最終方案未定 《紐時》：暴露美國對華策略短視

中國字節跳動旗下TikTok美國業務出售協議一經波折仍未獲中美兩國首肯，雙方仍各執一詞。華為、Zoom至TikTok等中資企業近年在海外成功，美國近期才提出淨網行動回應。《紐約時報》評論指，美國政界過去忽視真正由中國出品的崛起，現時遏止較難成功。

該評論指，目前該筆潛在交易最關鍵並非哪間美企擁有，而是誰來編寫代碼及提供演算法，微軟當初收購方案包括演算法，但甲骨文仍未有交代如何處理安全問題，惟中國已禁止出口。美國現面臨更重大議題是中國目前已能由自行出品的應用程式成功俘虜美國人，融入美國日常生活中。

史丹福大學弗里曼斯波格利國際研究所高級研究員Amy Zegart指，中國現有一套多管齊下的戰略協助從技術競爭中取勝，而且過往投資及竊取美國技術和知識產權，現時亦已開發美國技術，加上《中國製造2025》表明未來在所有主要技術能與美國平起平座，但美國政界近年仍關注中國廉價商品及打擊知識產權，但仍未察覺及解決中國技術滲入美國本土的問題。

《紐時》指，美國共和民主兩黨未能獲得代碼的外國應用程式下，實行禁用將較難做到真正成功。

就協議條款，中美表態不一，字節跳動強調將持股新公司80%股權及不會出售任何演算法，官媒《環球時報》社評指，協議條款做法霸凌，形容美國動用國家力量打壓字節跳動，中國作為大國不會屈服於「不平等條約」；惟美國總統特朗普表明若交易後字節跳動仍持有任何控制權，將不會批准該交易。《彭博》指，由於美國投資者持有字節跳動40%股權，因此加上甲骨文及沃爾瑪的20%的股權，美資最終或可持控股權。

此外，協議不確定因素還包括新公司在美國的營運。特朗普早前指新公司TikTok Global將增設2.5萬個工作職位，但《路透社》引述消息人士指，工作崗位較可能工程、內容調整及安全系統為主，但由於字節跳動仍營運演算法，新公司增聘多個職位的必要性存疑。

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