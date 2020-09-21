【本報訊】疫情持續多月，各行各業飽受影響，演藝界更受嚴重衝擊，不少知名藝人今年均沽售物業，減磅套現。繼「影帝」張家輝及女藝人張栢芝先後沽出豪宅後，「敢言」藝人杜汶澤持有的大埔康樂園洋房，有指亦以近2,000萬元沽出，賬面賺逾500萬元。

由亞視當臨時演員，以至進入商台做節目，其後參演多部電影而走紅的杜汶澤，在《無間道》系列中飾演傻強，以及在《金雞》的演出更是深入民心。而自去年反送中政治事件後，杜汶澤更無懼遭封殺而越來越敢言。

持洋房7年 賬賺548萬

堪稱新界東最大型洋房屋群的大埔康樂園，21街雙號屋，實用1,180方呎，月初傳出獲買家出價近2,000萬元洽購，原業主正是杜汶澤夫婦。據悉，洋房早於去年中已在市場上索價2,600萬元放售，就有關買賣消息，本報月初曾聯絡杜氏夫婦查詢，惟未獲回覆。消息指，洋房最新以1,948萬元沽出，呎價16,508元。本報再次向杜氏查證有關消息，惟截稿前未獲回覆。

按土地註冊處資料顯示，上述洋房是杜汶澤（To Chap Man）於2013年初，透過個人名義斥資1,400萬元購入，當時尚未實施雙倍印花稅，杜氏持有洋房七年，若是次落實沽貨，賬面賺548萬元，升幅39%。另外，市場所知，杜汶澤早年曾購入前身是居屋的紅磡海濱南岸投資。公司註冊處資料則顯示，杜汶澤名下有4間公司，其中1間已解散，其餘持有物業不多。

張栢芝張衛健先後蝕讓

今年以來，不少名人趁市場有承接時紛紛沽貨。例如「影帝」張家輝三年前豪擲1.31億元購入中半山豪宅嘉慧園J座頂層戶後，一直持有的跑馬地逸廬B座一單位，今年中亦以5,800萬元沽出，賬面賺2,877萬元。

此外，女藝人張栢芝早於2011年5月以1.28億元，購入中半山豪宅世紀大廈2座頂層特色戶，放賣多年，今年終於勁劈6,000萬元，以1.4億元沽出，雖然賬面有斬獲，惟扣除使費後，料蝕約230萬元收場。

除了張栢芝要損手，張衛健在1997年樓市高峯期購入的上水歐意花園，雖然捱得過2008年的金融海嘯，卻避不過今次肺炎疫情，他今年以1,035萬元賣出洋房，較1997年購入價1,180萬元，賬面蝕145萬元。業界預期，演藝界在疫情下很多工作被迫停工，直接影響藝人收入，因而藝人需要賣樓套現，作資金周轉。