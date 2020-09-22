智取大市｜滙恒變中資有幾難？（晉佳）

滙豐、恒生兩間大銀行都由滙控掌管，加上中資嘅中銀，以5年前一項調查顯示，呢3間銀行當時佔香港往來銀行市佔率接近四分之三。去到5年後嘅今日，即使有港人將資金調去花旗，加上虛銀搶食，但市佔率未至於有大轉變。如果有朝一日滙控真係要全身投靠中共，就會至少有四分之三個香港銀行體系由中資直接掌控。對中共嚟講，令滙控投誠確係吸引嘅一件事。

中共打滙控，其實美國唔會覺得痛，但同時中共都唔會覺得痛，如果中共將滙控打低到一個相當吸引、更容易增持嘅位，佢絕對唔介意，不過要持有滙控至中共有足夠票數去左右股東會，本來係極困難任務。

滙控嘅管理層係英國佬為主，至於平保就係最大股東，持有接近7%，其次係貝萊德嘅5.3%、領航嘅4.6%、摩通4.2%，總之股權分散落大型基金公司，相信唔少部份落喺MPF、指數基金之中，令股權進一步分散，呢個股權架構令中共搶話語權嘅能力大受限制。

至於逼到滙控拆骨賣滙豐、恒生？似乎係更可行方法？首先要令滙控嘅財務狀況大為削弱。喺英國佬旗下，滙控將香港業務視為核心，寧願先減持其他國家「非核心」業務應戰，就知呢場仗唔易打。唔易打，中共就會加快去打。相對滙控股價，小弟更關注嘅係滙恒兩間銀行嘅非中資角色，可以守到幾時。

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