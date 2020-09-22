虛銀｜WeLab推3.7厘港元定存 ●Mox Bank獲1.4萬名客戶開戶

匯立銀行（WeLab Bank）推港元定存迎新優惠，由即日至10月9日，首1萬名新客戶首次參加GoSave團購定存，存款期兩個月，可額外獲3.7厘年利率，上限5萬元，即額外賺息最多308元。

至於一般客戶牌價，存款期兩個月，集齊50人年利率為0.8厘，20人為0.6厘，10人為0.5厘。

Mox Bank獲1.4萬名客戶開戶

渣打聯同電訊盈科、香港電訊及Trip.com成立的虛擬銀行Mox Bank早前正式開業，今天開放予全港市民申請開戶。有別於其他虛銀以高息存款吸客，Mox Bank主打扣帳卡現金回贈，於創始商戶包括OK便利店、麥當勞、foodpanda等消費，至年底前有5%回贈，上限1,000元；其他商戶則有1%，無上限，現金回贈會每日直接存入戶口。

至於存款優惠方面，100萬港元或以下的存款每日有年利率1%利息，包括週末和公眾假期，存款利息均以每年365日計算。

行政總裁顧海（Deniz Güven）透露，自月初開業以來，已有1.4萬名客戶開戶，平均開戶時間為8分鐘，有客戶最快可於3分15秒完成。被問及何時會推出貸款及中小企業務，他就指，貸款業務方面仍正進行測試，雖然中小企發展潛力大，但年內未有計畫推出相關產品。

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