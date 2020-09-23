選秀之道｜中美脫鈎 談何容易（鍾秀霞）

在過去數星期中國股市一直處於回調階段，科技板塊的調整尤為明顯。包括香港及美國ADR的MSCI中國離岸中國股市出現獲利回吐，實在不足為奇。原因是指數中的兩大重磅股，已佔指數權重超過34%，只要這些巨無霸出現下調，便會對整個指數帶來頗大影響。反觀在中國MSCI A股指數之中，最重磅的股票也只是佔指數權重的6%左右，成份股的結構較為分散，集中風險因此也較低。

僅4%美企將生產遷回美國

儘管如此，我們不難見到股份輪替的情況相當明顯，早前的贏家──即科技股及健康護理股份，都紛紛出現回吐，而一直落後的公用事業等板塊則終於迎頭趕上。

這些市場走勢，部份可說是基於目前的宏觀風險所致。美國總統大選距今只剩個多月，隨着選情步入白熱化，現任總統特朗普已明確地將中國視為連任之戰的中心策略。在9月上旬，他再次發表「中美脫鈎」的言論，威脅不再與中國做生意。

中美脫鈎是美國大選辯論的熱門話題，但實際上兩國的經貿關係進展又如何呢？早前筆者看到一個由普華永道中國對200多家在華運營的美國公司所作的調查，結果顯示只有不到4%的受訪公司表示會將生產遷回美國。而即使美國向中國加徵關稅，但仍有超過70%的企業表示，暫時沒有計劃將任何製造業工廠遷出中國。

健康調整促成慢牛發展

在資金部署方面，目前外界估計美國投資者對於中國股票的持倉價值約為1萬億美元。其中，約有一半是投資在美國上市的中資ADR，而投資在中國A股的市值僅約為1,000億美元，當中大部份是來自對沖基金和互惠基金。理論上，美國投資者若要完全沽清中資的ADR，需要約130天的時間，而沽售A股則只需要短短3天。因此我們相信，中美脫鈎對於A股市場的影響似乎較為輕微。

即使面對政治上的壓力，大部份美國公司仍然不願意離開中國，原因之一，可能是因為中國在疫情上的處理較佳，導致經濟較其他國家出現更快、更強的反彈。隨着中國經濟基本面逐步改善，再加上貨幣政策仍然趨向寬鬆，相信將會繼續支持股市的走勢。而這一波的股市調整，非單不是壞事，更反映中國股市有望擺脫昔日大上大落的風格，實現「慢牛」的健康發展。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理

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