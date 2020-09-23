焦點新股│螞蟻集團擬港籌175億美元 罕有不引入基投

螞蟻集團即將啟動招股，彭博引述消息指，螞蟻集團A+H上市共集資350億美元(約2730億港元)，中、港集資各佔一半，即本港IPO將集資175億美元(約1365億港元)，為本港有史以來最大型新股。但螞蟻集團同時打破常規，罕有地不會尋求基石投資者的參與，反映集團極有信心。

消息指，螞蟻集團已經評估投資者興趣，認為市場對集團IPO有大量需求，即使沒有基石投資者的情況下，仍能獲足額認購。螞蟻亦傾向於邀請這些大型投資者參與上海IPO，從而緩和價格波動。

近年香港大部分集資過百億元的大型新股，都會引入基石投資者「護航」，而率先打破傳統的是去年上市的百威亞太(1876)，但結果最終首次招股失敗，要一個多月後降價捲土重來，而且最終引入基石投資者才能成功上市。

螞蟻集團計劃發行相當於股本約11%至15%新股，中、港各佔一半，預計總集資額商達350億美元，尋求2500億美元(1.95萬億港元)估值。

消息指，螞蟻集團將於明日(24日)進行港交所(388)上市聆訊，並尋求於國慶假期後公開招股。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！