新盤動向｜太古灣仔星街8號項目最快10月推售 涉37伙

本港近日疫情逐漸受控，多個發展商密鑼緊鼓推售旗下新盤，其中太古地產（1972）近年積極發展灣仔星街小區物業，最新則計劃最快10月推售星街8號「Eight Star Street」住宅項目，涉及37伙單位。

星街位處灣仔太古廣場3期對面，太古地產住宅業務董事杜偉業表示，集團旗下星街8號住宅項目將提供37伙單位，戶型由1房涵蓋至3房戶，標準戶實用面積介乎430至約910方呎；另有2伙為特色頂層複式單位，實用分別為980方呎及1,200方呎，其中一個設有私人天台。杜續指，項目最快10月推出市場，而目前正進行上蓋工程，預料2022年落成，若項目於10月推售，樓花期長約14個月。

除了上述星街項目，杜偉業指，集團將集中發展與嘉里、信置合作的港鐵（066）黃竹坑站第四期項目，涉及800伙；以及柴灣重建商住項目，集團正就相關項目與當局商討補地價事宜，料涉約700至800伙；他表示，集團對經濟前景有信心，加上本港住屋需求大，相信未來樓市將平穩發展。

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