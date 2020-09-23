慧安園兩房呎價1.9萬新高

【本報訊】二手交投轉活躍，市場再錄破頂成交。港置劉浩勤表示，將軍澳慧安園4座高層E室，實用354方呎，兩房間隔，向東南，景觀開揚，最新以670萬元售出，呎價18,927元，創屋苑新高。

屋苑呎價紀錄為2018年8月，3座高層E室，實用354方呎，以630萬元售出，呎價17,797元，是次成交呎價再貴6.3%。

7月時屋苑售出1座低層A室，實用354方呎，成交價616萬元，呎價17,401元，2個月貴8.8%。原業主2008年以185.5萬購入單位，12年獲利484.5萬元，升值2.6倍。

城．點開放式425萬沽

再有新盤額印鬆綁貨供應，屯門市中心城．點單位近期屆滿SSD三年期限，一伙開放式戶以425萬元售出，呎價1.87萬元。

美聯物業李進豪表示，城．點中層G室，實用227方呎，開放式間隔，享開揚景。原業主在單位SSD屆滿後，以440萬元放盤，最後議價15萬元或3.4%，以425萬元獲區內上車客承接，呎價18,722元。原業主2017年9月以354.3萬元購入物業，賬面獲利70.7萬元，升值約20%，屬屋苑至今第2宗二手成交。

大圍站上蓋新世界（017）大型新盤即將推出，有區內用家趁推盤前入市「細換大」。美聯物業陳少鴻表示，名城一期3座低層SA室，三房套間隔，實用679方呎，向西北享山景。業主開價1,150萬元放盤，有區內買家早前售出自住兩房戶後，議價後以1,120萬承接上址，呎價16,495元。資料顯示，原業主2010年以683.3萬元購入物業，賬面獲利436.7萬元或63.9%。

中原地產歐陽振邦指，長沙灣碧海藍天本月錄7宗成交，最新為3座低層E室，實用502方呎，兩房間隔，叫價890萬元，議價後以869萬易手，呎價17,311元。原業主2011年以446萬元入市，獲利423萬元或升值94.8%。