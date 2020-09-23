百佳宣佈3,200萬大抽獎 未承諾不加價 近達政府保就業回饋門檻

於政府要求下，百佳及惠康須回饋第二期「保就業」補貼金額至少一半，百佳繼日前宣佈推出4,000萬元惠及弱勢社群的現金食物券計劃後，今天再宣佈將於10月推出3,200萬元「誠心賞你」大抽獎，總金額7,200萬元已接近政府要求百佳回饋第二期「保就業」補貼1.62億元的一半。不過，百佳未有承諾日常貨品不加價。至於惠康日前有提及未來至少6個月維持300款日常必需品的價格。

根據政府要求，百佳及惠康回饋金額不應少於其在「保就業」第二期計劃下獲批的工資補貼額50%，並承諾今年12月底完成執行回饋方案，而受惠對象應主要為弱勢社群，佔回饋方案至少一半，其次為顧客。按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠。

百佳今日宣佈，推出「誠心賞你」大抽獎，市民不用到百佳消費，以電話或網上登記資料便可抽獎，有機會獲得超市禮券，總值3,200萬元。「誠心賞你」大抽獎尚在籌備當中，將於10月公佈詳情。連同昨日宣佈，將於10月向弱勢社群派發4,000萬元現金食物券，預計受惠人數逾20萬，兩項措施總金額7,200萬元，已接近政府要求回饋方案的8,100萬元。另外，有關回饋員工方面，百佳會將於12月底前發放特別獎勵。然而，百佳並沒有承諾日常貨品不加價。

惠康承300款日用品暫不加價

惠康獲批第二期「保就業」補貼逾1.84億元，百佳獲逾1.62億元，兩大超級市場需分別回饋大約9,200萬元及8,100萬元。惠康早前承諾，由9月底起，未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，並於未來10個月，派發200萬張現金劵及餐劵予最有需要的人士，總值超過8,000萬元。惠康並於Yuu獎賞計劃之中，加設「 Yuu Give-Back 」回饋計劃，讓顧客可將積分捐贈予慈善團體。同時會按顧客捐出的積分總額，以配對形式捐出最多500萬元予需要群體。

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，認同回饋社會的方案應該以最清晰、直接的方法令廣大市民受惠；而按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠。所以百佳推出大抽獎，沒有任何附加條件，對象並不限於我們的顧客或會員，而是全港市民，希望藉清晰易明的方案回饋大眾。

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