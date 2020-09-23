北水喪炒｜農夫山泉爆升7% 鍾睒睒再挑戰中國首富位置

農夫山泉（9633）上市首日，董事長鍾睒睒曾成為15分鐘中國首富，股價當日隨即急回至最低31.3元，直至昨日股份獲納入港股通股票名單，北水隨即湧入街貨極不足的農夫山泉，股價收市升7.1%至39.3元，令鍾睒睒再度挑戰中國首富位置，身家達到4,449億元。

農夫山泉貨源歸邊，由大股東鍾睒睒持有94.44億股，而是次香港上市招股僅發售3.88億H股，僅佔總股本111.88億股3.47%。

以農夫山泉收市價39.3元計，鍾睒睒持股價值曾達到3,711億元，鍾睒睒同時亦持有從事生物診斷試劑與疫苗研發的A股萬泰生物74.23%權益，收市時市值達到647億人民幣（折合738億港元），即其身家今早曾達到4,449億元，若根據《福布斯》即時富豪榜，其身家與馬化騰的4,433億元叮噹馬頭。至於馬雲3,922億元身家，尚未反映螞蟻集團上市效應，估計上市時有望重奪中國首富位置。

鍾睒睒目前兩間上市公司，均靠貨源歸邊來谷高市值，萬泰生物A股的流通市值只佔總市值大約一成，股份流通量低反映供應不足，更容易谷高股價。

除兩間上市公司之外，鍾睒睒手上的養生堂（即兩間上市公司的直接控股股東）尚有多個業務，包括保健產品、生物製藥、食品及美容品等。

鍾睒睒曾擔任記者，1996年創立農夫山泉，農夫山泉旗下紅色蓋子的塑膠瓶在中國正式聚會隨處可見。AEQUITAS RESEARCH研究、IPO和配售主管辛格（Sumeet Singh）表示，農夫山泉在中國名氣非常響亮，他把農夫山泉在中國的地位與可口可樂在美國的地位相提並論。

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