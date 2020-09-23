疫情工商｜中原：工商舖第三季暫錄1,021宗成交 跑贏過去一年

本港工商舖市今年受疫情重挫，整體交投及價格均大幅回落。不過，不少投資者適時趁低吸納，加上港府早前放寬相關按揭成數，中原最新數據指，工商舖第三季暫錄1,021宗成交，跑贏近一年市況，並較社會運動時期有所回升。該行預料，工商舖價格第四季跌幅將收窄，料跌約5%；而成交量則會持續上升。

港府放寬工商物業按揭成數近一個月，中原數據顯示，由8月20至9月22日期間，相關成交錄約446宗；較實施前、即7月20至8月19日期內買賣增約19%。中原工商舖董事總經理潘志明指，相關物業價格較高峯期顯著調整，加上政策等利好因素配合，刺激投資者入市意欲，預料整體交投將持續轉活，惟價格仍有5%下調空間。

疫情下，商舖市況首當其衝，中原數據指出，相關成交第三季暫錄約231宗，按季微升約5.4%；惟市場缺乏大額成交，本季成交金額按季大減四成，至48.26億元。中原工商舖商舖部董事黃偉基表示，中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角等核心消費區的商舖空置率均達雙位數水平，不少大型品牌陸續退租，令吉舖情況加劇。黃續指，相信核心區吉舖未能在短期內消化，相關租金將持續受壓，料第四季將錄10%跌幅；至於非核心區舖租則下調5%。

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