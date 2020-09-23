80後投機客｜跌市善用散戶優勢（灝昇）

基金比散戶在市場中有較多優勢相信不必多說，但散戶同樣具有基金大戶沒有的優勢，其中之一便是散戶沒有現金比率要求。一般來說基金都有最高現金比率要求，即使跌市中亦不可以完全清倉，持有100%現金，於是我們以往常常聽到跌市中資金會轉入所謂「避險股份」，但避險股份並不代表股份不會跟隨大市下跌，只是通常beta較低，比大市跌得較少，但因為無法完全清倉，所以已算是較優的選擇。

但對散戶而言，跌市中則完全可以選擇清倉食花生。在跌市中要贏錢，除非是熟悉衍生工具，或是主攻反向ETF，但都是勞心勞力的行動，並非easy money，更食住「驚風散」擔驚受怕，而往往在市場中要贏錢，只需賺取easy money 就可以，無需成為長勝將軍或是股神。所以在跌市中，只要保持倉位不蝕已經跑贏大市，更可賺取更多低位買貨機會。

而一套成功的交易計劃亦應隨著市況轉淡而令倉位現金比率提高，隨市況向好而減少現金比率。其中止蝕佔一重要地位，基本上入市前定下止蝕位，隨著市況轉淡而打中止蝕的股份增加，現金比率亦會隨之增加，即使途中手癢再入市，但再入市亦有更嚴謹的出入場條件，因應市況轉淡，亦較難找到入市機會直至市況轉好。所以止蝕在整個出入市計劃中佔有重要一環，我們在跌勢中要做的是控制貪婪， 無需捉底，維持較高的現金比例等待再入市訊號。

市況依然未穩，繼續善用散戶優勢，要不等待終極一跌，要不等待市況出現一底高於一底的回穩現象，否則還是現金為王。

灝昇

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