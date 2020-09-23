一名經人丨不理經濟是蠢才 痛苦未必換朝代（羅家聰）

聯儲局改通脹目標，勾起了痛苦指數和泰勒法則。聯儲局的目標其實不只是通脹，還有避免通縮和失業率升。通脹和失業率都關乎民生，以往認為愈高愈衰，愈低愈好；今天人口老化債務重，才明白通縮亦非好事，僅失業率愈低愈好。坊間不專業的做法，是將通脹、失業率直接加總成痛苦指數；而泰勒法則將兩者偏離趨勢程度加權而得。

今文來個自家製的痛苦指數，但用上泰勒法則的原理，即是先取通脹偏離目標2%的絕對值再乘以1.5，加上失業率偏離6%之自然率再乘以0.5，就是自家製痛苦指數。到底這指數跟哪黨管治有無因果關係？而當這指數上升後，又會否引發政黨輪替呢？

觀圖所見，早輪的痛苦程度跟海嘯時不相伯仲，但今次跌得快；至於再比之前的，更是蚊髀同牛髀。觀乎換黨時點，未必是痛苦指數升至高位時，有時指數跌也現輪替。至於倒過來說，痛苦指數見頂時是否一定換黨？亦未必的。由此可見，今次指數雖高，但特朗普未必因而敗選。話雖「It’s the economy, stupid」，選總統看來還不只經濟。

羅家聰

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