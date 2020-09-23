冰說聰明｜東亞失憧憬 或追回跌幅（青冰）

滙豐（5）一再破底，昔日被市場視為最穩健的收息之選，今年連宣佈咗派嘅息都收回，現在歐美覺得佢有份洗黑錢，內地認為佢應被列入不可靠實體清單，可謂兩面不是人，今年累跌53%，是藍籌股中最差，但其他行家亦不好過，渣打（2888）跌52%，曾被認為是月供必選的恒生，今年亦跌29%，中銀香港（2388）好少少，都要跌23%，而當中跌得最少的本地銀行，是東亞（23），相信未必有太多人估到。

相對於其他行家，東亞今年只跌9%，可說係慘勝，東亞股價算係積弱多年，無論係早幾年炒加息周期，還是國內經濟好景，都係升得少跌得多，箇中原因係內地業務表現差勁，香港業務亦乏善足陳，去年國內業務就蝕了35億元，是2016年度後再次虧損，主因係幾筆內地商業房產貸款，要作減值撥備，因此拖累去年盈利急跌5成。

而今年大幅跑贏同業的原因，亦是國內業務相關。早在3月時，公司宣佈委託高盛，為集團的業務及資產組合進行全面檢討，並專注策略性交易，在6底前會有公佈，而經常狙擊東亞管理層的基金Elliott Management，都支持有關行動，當時對股價曾有短暫刺激，由17蚊炒上20蚊。及至5月底，東亞再發通告，話因受疫情影響，需要額外時間作評估，所以將延後至9月30日前公佈有關檢討。英國金融時報在該通告出街後幾日，爆料指東亞正就出售中港銀行業務，進行磋商，消息曝光後，東亞股價在一星期內，由低位14蚊抽升近四成。

今日中午終於出咗通告，原來只是賣保險業務，睇返上半年，保險只係貢獻了兩億盈利，實在影響有限，而按通告所述，未來將優化國內銀行業務，換言之短期內未必會賣，失去憧憬後，今年大幅跑贏之勢，或將不再。

青冰

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