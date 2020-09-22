【保理保你】澳洲置業血淚史 - 金堅

筆者上期談到自己多年來在英國倫敦賣樓的不愉快經歷，我一位老記「拔哥」看完馬上有感而發，講述他在澳洲買物業的血淚史和一些隔山買牛的陷阱。

「拔哥」的太太於90年移民澳洲，並買下房子作自住，之後回流香港（成為非稅務海外公民），房子由親人居住至今。因為是自住房，所以如果賣出是不用繳交增值稅，稱為Capital Gain Tax（CGT） Main Resident Exemption。

到2017年修例，對海外非稅務居民取消了使用CGT Main Resident Exemption。最大鑊的是「有追索權」，可追索至1985年！此稅以房子增值的金額，以當年的薪俸稅繳納，隨時可以是50%左右。簡單例子是：某人買入房屋為100萬，10年後賣出價為200萬，增值額為100萬。因為他是海外稅務居民，以薪俸稅繳納，大約50%，因此要繳交50萬稅款！

因為法例針對海外公民，當時引起很多反對聲音，但是澳洲政府一意孤行，通過法例。 將來某一天，閣下可能要繳交一些稅項是你當年買樓時沒有的。可怕嗎？其實澳洲買樓還有很多陷阱。

再舉一例，在香港展覽廳買樓，職員都會話澳洲法律完善，買樓有保障，而且有7年的保養期。法律的確是這樣寫，但是道高一尺魔高一丈。有些地產發展商，其實是開一間子公司來負責所有法律責任。當發售完成，若有甚麼情況出現，子公司就清盤結業，甚麼保養都是空談。就算沒有特殊情況出現，有些公司過了數年，也會清盤。反正下一個樓盤也不會運用這子公司的名義。澳洲建築質量，每況愈下，因為不需要負責保養。

金堅