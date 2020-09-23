焯焯有餘｜買宅經濟股（關焯照）

美股在重要支持位反彈，但港股卻無力跟隨，反映香港股市已變成「藥煲」，後市難以看好。

上周三恒指先升穿100天線，但在翌日卻以大成交再跌穿這條重要支持線，顯示港股已進入另一個跌浪。從幾隻恒生指數權重股的走勢持續轉差來看，這次港股調整仍未完結。不過，由於恒指是相當超賣，因此港股是會有可能出現反彈，但其反彈力度預計會是溫和的。

無論如何，現時買市博反彈不是一個好的投資策略，反而彈高沽仍具值博率，因為港股真是沒有新的利好因素，所以即使有技術性反彈也不會太持久。港股一旦完成反彈浪便會繼續尋底，恒指的短期目標是22,800至23,100點。

現時個股炒作以快為主，所以當炒股可以升得很快，但回吐時也可以非常急。總之現時尋找長升長有的股票是不切實際的，原因是長線投資者也會因為投資視野太低而放棄大手入市，最終令股價難以出現強勁反彈。

筆者認為現在買股票以迎合潮流為主，此外，由於疫情揮之不去，所以「宅經濟股」應該是較具勝算的，以雷蛇（1337）為例，其本業是與電子遊戲有關，正好食正條水。從上月集團公佈今年上半年業績來看，其業務已有明顯好轉，反映雷蛇進入收成期，所以大家已不能看低這股了。

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