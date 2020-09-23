疫市搶樓｜環亞區蘊聰702萬搶土瓜灣60年無契舊樓搏收購 內櫳殘到「住唔到人」

近期市區重建發展加快，投資者睇中收購回報可觀紛紛入市。忠誠拍賣今日推出17項物業拍賣，其中，位於土瓜灣石塘街9號單位，被3名投資者出價搶購，當中人稱「凶宅大王」的伍冠流亦有出價，惟他最終失落「筍盤」，單位由環亞拍賣行執行董事區蘊聰以702萬元購入，呎價8,720元。

忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣石塘街9號單位，實用面積805方呎，不提供樓契，承法院令拍賣，開價560萬元。資深投資者伍冠流到場出價競投，他表示，計及他一共有3名投資者出價競投該單位，全部打算購入待收購重建，伍冠流最高出價690餘萬元，最終單位由拍賣行環亞執行董事區蘊聰以702萬元購入，呎價8,720元。

區蘊聰回應《蘋果》查詢表示，是次是以私人名義，由其家人購入單位，他睇好土瓜灣一帶的發展，指出區內樓齡較高的矮唐樓，近年收購進行得如火如荼，相信是次購入的單位在不久將來亦有機會被收購。至於一般同區同類貨，亦有不少投資者劏作細房出租，收租回報大概有3至4厘。

伍冠流指出，該單位現時空置，內櫳非常殘舊，樓齡已達60年。問到如他購入會否打算放租，他回應指，「因為頂樓嗰層冧咗落嚟，所以諗住維修好重皮，搞好個漏水問題已困擾到一頭煙，唔住得人。」

伍冠流早年在土瓜灣環發街附近以205萬元買入同類舊樓，2016年時獲收購，收購價達705萬元，他轉手獲利500萬元，勁賺2.4倍。

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