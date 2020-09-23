是日必炒｜博4日時間破頂

北水終於可染指的農夫山泉（9633），昨日首日表現不俗，逆市升近2%，雖然與上市高位39.85元仍有距離，但以收市價計卻是新高，算是打破悶局。收市後望望北水summary，農夫山泉一如預期有北水追捧，淨流入金額約5.13億元，成為滬深兩地嘅冧巴溫。

同樣因為快速機制納入港股通的思摩爾（6969），雖然北水進場後即見頂，但由於一早已炒高至破頂，形勢與上市後一直橫行整固嘅農夫山泉不盡相同。農夫山泉宣佈升呢做恒生綜合指數後，低位曾見34.1元，用這個位做止蝕入場，博踢穿上市後高位39.85元，尚算有數得計。

但要留意，由於十一長假在即，北水將於下周二（29日）起暫停，至10月9日才復常，意味北水買多四日便要被唞氣，唔想冒真空期風險，就用呢4日時間博一轉吧。

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