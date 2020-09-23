新股｜嘉和招股入場費12,121元 東軟傳上限每股6.22元定價 樂享首掛每手賺10元

●嘉和生物藥業（6998）今招股，招股價每股介乎20.3至24元，每手500股，入場費12,121元，集資最多約28.8億元，預計10月7日掛牌。是次招股全球發售1.2億股，國際配售佔9成，公開發售佔1成，最多集資28.8億元。

嘉和為正在進入商業化階段的生物製藥公司，專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化，戰略重點設於治療腫瘤、自身免疫及其他慢性病之領域。嘉和尚未盈利，今年首季蝕約1.4億人民幣。

●據《路透》旗下《IFR》引述消息指，東軟教育（9616）招股價每股將定於上限6.22元，集資約10億元，本月29日掛牌。

東軟提供民辦IT高等教育服務，專注培養IT專業人才，在大連、成都及佛山建立三所應用型大學，並已開發一個全面的IT相關專業綜合集群，涵蓋對IT人才有高需求的眾多行業領域。

●暗盤一度升7成的樂享（6998）首掛，一度潛水見2.7元，隨後回穩，最新報2.89元，較招股價2.88高0.35%，每手1000股，不計手續費每手賺10元。

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