魚樂無窮｜增持手影露玄機（唐牛）

近期股東增持手影，對股價多有正面作用，本欄提過嘅已有信義玻璃（868）、天寶集團（1979），依然在尋頂旅程，最新見億和（838）大股東張耀華連續兩日掃貨，增持價最高見0.51元，屬近期高位。

對億和來說，今年上半年相當難捱︰業績盈轉虧蝕6,575萬元，三瓣業務（金屬沖壓、塑膠注塑及小額貸款）分部業績全線見紅。不過，股價今年最多曾挫逾3成，跌至10年新低，似乎已充份反映相關壞消息，就算反彈至現水平，市賬率僅得0.34倍，折讓幅度驚人。

至於大股東增持用意為何，估計與預期業績反彈不無關係。集團產品主要涉及辦公室設備及汽車行業，全屬肺炎下的重災區，不過隨着疫情減退，生產陸續恢復下，下半年肯定會急起直追，搶得幾多得幾多。

還有兩點要留意︰第一，雖然今次中期息欠奉，但業績報告透露，計劃在盈利能力好轉時恢復派息，意味末期息應有着落；第二，過往回購紀錄靚仔，每次出手均見一段大升浪，可謂無寶不落，今次大股東突然增持，自然惹來同樣憧憬，難怪消息曝光後，股價即炒高12%，用適量注碼跟進，話唔定有意外收穫。

唐牛

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