【何車500】國藥可用融資額超高 - 何車

國藥控股（1099，下稱國藥）今年以來大跌38%，大股東復星醫藥（2196，下稱復藥）則大升34%。國藥大落後，子憑母貴，趁低上車。

1.國藥內資股發行17.79億股，「國藥產業」佔88.35%（15.72億股），「國藥產業」51%由「國藥集團」（隸屬國務院）持有，49%由復藥控制。以此計算，復藥實佔國藥內資股44.18%。國藥H股13.42億股，市值237億元，17個持股量逾1%的基金，共佔57%。其中持逾5%的有花旗、黑石、景順、摩通，共佔25.2%。

2.今年上半年，國藥純利28.96億元人幣，按年微跌3%，全年預測賺68億元人幣，增8%。預測PE僅6.8倍，較8年平均折讓六成。大股東復藥今年預測PE 21倍，國藥較其折讓67%；去年底，國藥PE較復藥只折讓25%。

3.國藥今年預測PB 0.91倍，較8年平均折讓六成，較復藥折讓五成半。

4.今年6月底，國藥手上現金及現金等物393億元人幣，另有銀行融資額度2,459億元人幣，未動用部份達1,542億元人幣。國藥內資股＋H股總市值不過550億元，未動用（即可動用）融資額竟相等於公司市值高達3.2倍，超高，或惹聯想。

5.復藥已有A股上市，A股較H股有溢價71%。國藥有內資股而無A股，可憧憬回歸A股市場，這是另一個潛在炒賣點。

★國藥追落後，目標價26元，現價17.64元上車，博47%回報。滙控䏲42.2元，麥格理睇28.29元。

同場加映：李嘉誠父子不斷增持長實（1113），最新持股量35.56%，就是不願增持長和（001）。對上一次增持長和，增持價57.74元（現價低18%），已是今年4月14日的事，持股量30.15%。長和系在2015年大改組，改組初期，李氏所佔長和與長實，都是30.07%，現時所持兩股已相差5.41個百分點。

長和現價47.05元，今年以來大跌37%，PB只有0.39倍；長實現價38.75元，今年以來跌31%，PB 0.40倍。以業務性質而有，長和估值應較長實為高，現價長和的吸納價值高可長實。長實旗下的長建（1038）PB 0.89倍，電能實業（006）PB 1.06倍，港燈－SS（2638）PB1.47倍。長和PB較旗下公司PB又是折讓得太大。長和今年3月低位45.05元，估計不易跌破，可候進一步跌至至接近此水平時入市，亦可博李嘉誠增持。

何車