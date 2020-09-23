滙控穿供股價｜滙控28元曾失守！3日跌一成 學者：夾於中美之間點都死

【更新股價】滙控（005）先傳被列入中國「不可靠實體名單」後，再被爆出助罪犯洗黑錢，在派息無期之下，長線投資者都選擇離棄，股價連跌三日，28元供股價最終一度失守，最低曾見27.5元，最新報28.25元，跌幅1.57%，再創25年低位，成交13億元，股價一連3日下跌約一成，年初至今受疫情及政局夾擊，股價跌幅達約半，為表現最差藍籌。

滙控受到連環壞消息打擊。官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen周日於Twitter引述消息人士稱，滙控、FedEx會被列入不可靠實體名單之上。根據《不可靠實體清單規定》（規定），中國可禁止被列為不可靠實體的外國公司，在中國從事進出口活動及投資。規定共有14條，主要內容包括，外國實體在國際經貿及相關活動中，若有危害中國國家主權、安全、發展利益；違反正常市場交易原則，中斷與中國公司正常交易，或對中國公司採取歧視性措施的外國企業、組織或個人，中國將對其採取措施。

早前美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）的秘密文件外洩，文件披露滙豐銀行明知有客戶在搞龐氏騙局（Ponzi scheme），仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港。銀行向美國監管當局提交的「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR）顯示，滙豐2013和2014年容許騙徒由美國滙豐將8,000萬美元（6.24億港元）轉到香港戶口。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指出，「滙控點都死，在中美之間實俾對家搞。」現時官媒放風滙控會被列入制裁清單，惟未有定案，故徐認為目前未算滙控最壞時刻，當中共落實對滙控的制裁，屆時其股價或再蒸發一截。

耀才證券研究部總監植耀輝則表示，滙控在2009年股價低迷，是源於市場當時對銀行資本充足性有憂慮，在滙控完成供股後資本水平充裕，股價漸漸回升。今天的滙控面對更嚴峻的難題，植指滙控過去在歐、美擴展業務不果，近年改為依賴香港、內地，詎料今日陷於遭中共為難的困局，加上武肺疫情未見結束，環球經濟未來一段時間仍低迷，銀行的業績也隨之走下坡，預期滙控可能再探底。

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