晚間通告│楊惠妍再斥4725萬元掃碧桂園●David Webb減持同得仕

●披露權益顯示，碧桂園（2007）上周五(18日)獲大股東楊惠妍增持，以每股平均價9.4503元買入500萬股計，涉資4725.15萬元。增持後，其持股增加0.02個百分點至57.27%。楊惠妍單是本月已四度增持股份。

●披露權益顯示，股壇長毛David Webb上周四(17日)減持同得仕（518）38.8萬股，賣出價為0.63元，套現24.44萬元。減持後， Webb持股量下跌0.09個百分點至4.97%。同得仕為產銷成衣及銷售自家品牌服裝企業。

●披露權益顯示，大快活(052)非執行董事陳志成周一(21日)在場內以19.573元出售大快活1萬股，套現19.6萬元，最新持有40.95萬股或0.32%股權。以大快活今日收市價18.76元計，市值768.2萬元。陳志成為大快活前行政總裁，今年4月因退休辭任，轉任為非執董及公司顧問

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