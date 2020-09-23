何車500｜華潤電力趁低收集（何車）

華潤電力（836）上月17日宣佈中績，當日至今，股價跌11%，與紅指同步。估值較以往平均有大折讓，趁低收集。

1）今年上半年，潤電營收311.8億元，按年跌5%；純利45.29億元，按年增13%，並已相等於去年全年的69%。上半年售電量按年跌0.6%，但純利仍有不俗增長，主要因為燃煤電廠平均標煤單價跌9.1%，平均售電單位燃料成本跌10.4%。上半年利息支出15.63億元，按年跌9%，佔稅前盈利26%。

6月底，運營裝機容量為41,630兆瓦，火力發電運營佔75.6%，再生能源運營佔24.4%。今年現金資本開支240億元，其中190億元用於風電場、光伏電站及水電站的建設。

2）潤電今年全年盈利預測78億元人幣，按年增長18%，預測PE 5.3倍（彭博綜合預測4.9倍）。過去8年平均PE 10.4倍，今年折讓一半。

3）潤電今年預測PB 0.54倍，較8年平均1.15倍折讓逾一半。

4）今年中期息0.225元，增13%，預測全年派0.63元，增15%，預測股息率7.2厘。

＊潤電現價8.69元，目標價10.7元，潛在升幅23%。華泰睇14.5元，大摩睇14.1元。

同場加映：平保（2318）是滙控（005）最大股東，佔7.01%（14.19億股）。最近一次增持在2018年11月，增持538萬股（增持價65.12元），持股量增至7.01%；再對上一次在2018年2月，增持3,722萬股（增持價79.38元，幾乎是摸頂價），持股量增至6.17%；首次披露在2017年12月，增持1,000萬股（增持價77.71元），持股量增至5.01%。

粗略推算，平保所持滙控，每股成本68元，總成本965億元。滙控現價28.75元，平保持貨賬面暫蝕557億元。每股平保只損失3.1元，只佔平保股價不足4%，小兒科。若所持滙控有部份為代客持有，平保所受影響更小。

平保現價81.5元，今年以來跌12%。彭博綜合券商預測，今年PE 10倍，較8年平均折讓17%，PB 1.7 倍，較8年平均折讓21%。大摩睇119元，野村睇116.57元。

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