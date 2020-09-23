數碼廣告｜Social Dilemma教的社交媒體營銷課（Jansen Lu）

Netflix最近有一齣十分多人觀看並討論的影片《社交陷阱》，談的就是Google、facebook、Twitter甚至Pinterest等如何利用上網成癮這回事操控用戶。大家聽得朋友談論這電影講得最多的，大概是「免費的，才是最昂貴」（昂貴是這刻，我覺悟了）。

當中的內容，我不在此說太多，因為可能部份蘋果日報的讀者還未觀看。不過我還是想抽出其中談數位平台的經營手法：這些科技公司主要有三大目標：engagement、growth及advertising。或者，我們制定社交媒體營銷策略時，也可以仿效這幾個目標。

先說說甚麼是Engagement、Growth及Advertising吧。

Engagement Goal，是確保用戶不斷使用至一個上癮的地步；然後growth goal就是吸引用戶不斷回到你的地方，並帶更多朋友，以至朋友再帶朋友進來；最後是advertising goal。這是確保以上一齊持續發生，從而在當中出賣用戶的attention，以廣告賺取最多的金錢。

科技巨頭們在這幾個目標上，都得到非常好的。無他，他們的平台一早已經能不斷學習用戶的興趣。現在這些科技公司可能比我們自己更了解我們。

但我們沒有他們的科技，怎樣可以做到engagement、growth及advertising呢？

不如試試這樣想。engagement，就是追social metrics的工作。我們如果可以令一班用戶覺得自己的話題有趣、好玩或者實用，他們持續討論，那就有engagement。而他們對你品牌有正面的認識，也有好的觀感。這是做社交媒體第一步。

當用戶覺得你的社交媒體帳戶有價值，好玩也好；實用也好，就會告訴朋友，吸引更多人加入。這就是growth。而當你累積了對你有好感，願意分享你東西的人，那就最終可以實行的的advertising goal。

當然，問題在於如何令人覺得好玩或實用。至少，我不覺得一味講自己品牌理念，或宣傳產品的一百個功能是有趣或實用。我們至少要站在用戶的角度，想想甚麼才會提供價值給他們。又或者我們可以做一個功課，想想如果今天我們不再是自己公司的員工，我會like或share自己公司在社交媒體發佈的內容嗎？然後你就會有個概念，你的engagement goal是否做得好了。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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