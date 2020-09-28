最後召集｜ 最快4個月獲批 極速移民愛爾蘭攻略

點擊參加【港人大遷徙：走得快好世界之愛爾蘭篇】網上FAN享會

個個都想移民，但想去熱門地點如美加可能有排等。想走得快好世界？愛爾蘭可能是理想選擇，Bartra區域經理Jeffery指申請移民愛爾蘭4-6個月就可快速獲批，更不用坐移民監，住滿五年後便可申請入籍！愛爾蘭的公民更可以在歐盟以及英國自由生活和工作，以移民條件來說相當吸引。不過咁好條件當然與投資有關，但投資門檻是多少？愛爾蘭適合投資在什麼地方？回本機率有幾高？當地稅制要注意什麼？愛爾蘭的教育、工作及生活狀況又是怎樣？

「港人大遷徙：走得快好世界之愛爾蘭篇」網上FAN享會，請來Bartra區域經理Jeffery及稅務達人楊景華，教你如何善用投資計劃，移民愛爾蘭打通英國歐盟！

Bartra呈獻「港人大遷徙：走得快好世界之愛爾蘭篇」網上FAN享會

日期：2020年9月30日（星期三）

時間：晚上8時至9時

收費：每位50港元（送電子版《愛爾蘭移民計劃指南》）

截止報名日期：2020年9月29日（星期二）晚上11時59分

點擊參加【港人大遷徙：走得快好世界之愛爾蘭篇】網上FAN享會

參加方法

1. 點擊參加【港人大遷徙：走得快好世界之愛爾蘭篇】網上FAN享會

2. 按「立即報名」

3. 輸入個人資料、回答兩條問題及同意條款及細則，按「下一步」

4. 檢查收費資訊及確認資料無誤，再按指示往下一步

5. 選擇付款方式，輸入及確認付款資料 (郵政編碼可填0000)，再按提交

6. 成功付款後會顯示「確認號碼」，請截圖紀錄 查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk

細則

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及【全球樓行】FB專頁以接收最新公告。

* 電子版《愛爾蘭移民計劃指南》會經確認電郵發送下載連結。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，Next Mobile Limited 及Bartra Wealth Advisors保留最終決定權。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！