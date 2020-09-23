信里一城｜麥長青和薛家燕的共同點（小師兄）

劏房冧價，劏廠都冧緊，由劏房到劏廠，我會想到麥長青與薛家燕。2015年麥長青為「劏房之城」紅磡環海‧東岸站台，甚至用行動證明，花近430萬元買入一個低層1房單位，呎價約1.39萬元；今日樓盤平均呎價升到2萬元，洗脫明燈之名？樓方面啫，其他方面就……而且，樓一日未賣一日都未叫贏。

薛家燕呢？2017年她為觀塘工廈The Icon站台，hard sell東九工廈潛力無限，當時該盤加推，建築呎價約1.2萬元，及後呎價高達1.7萬元。今年8月這個項目推貨尾，竟然提供特長成交期1,000日，即係接貨後有2年半多啲時間完成交易。喂！幢樓入咗伙啦，「現樓當樓花賣」，只能說好大隻蛤乸隨街跳。而貨尾呎價由7,400元起，售價由319萬元起步，真如家燕所言好有「潛」力，可惜是潛水個潛。薛家燕當年並沒有買一件貨來捧場，但其他藝人諸如楊思琦就以368萬元買入一個299方呎單位，呎價1.23萬元，同面積低層單位今年7月以273.8萬元成交，呎價9,157元，跌價近26%。記得1992年薛家燕買佐敦廣場兩個舖，持貨18年，最終輸9成，同行的還有前港姐冠軍楊寶玲及藝人吳家麗，同樣輸9成。

同樣的事情發生在同一個人身上兩次，不是巧合，而是「人類總要重複同樣的錯誤」。今時今日，如果某君預測非常準或者預測非常不準都一定有大量的粉絲，因為粉絲們都抱住「熊出沒注意」的態度，就是當某君下次出沒的時候就是一個訊號的出現。

小師兄

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