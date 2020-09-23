滙控穿供股價｜散戶信心已失！郭Sir：在本周一止蝕輸幾百元

滙控（005）09年供股價28元最終失守，港人一直對滙豐股票情有獨鍾，就連香港股票分析師協會副主席郭思治，在上周趁滙豐股價低殘之時，亦分注買入，他接受訪問時表示，上周五已在30元上下水平已買入第一注，但其後在中國商務部將滙控列入不可靠實體名單後，由於政治因素不可抗力下，已在本周一止蝕。「買咗好少，蝕咗唔係好多，幾百元。」

他又認為，滙豐股價跌穿28元供股價之後，令不少散戶信心受損，相繼離場，目前滙豐股價已經無技術走勢可言，難以估計何時見底。

至於散戶，人稱郭Sir的郭思治認為，不少港人對滙豐有情意結，持有公司股價10多至20年，這對這些Fans而言，賬面上都「已經無乜成本，不如放埋一邊，唔好睇佢」，至於今年才買入的散戶，今年股價最少跌一半，有能力的都不如放埋一邊。

從基本面上，滙控負面利淡因素多，又不派息，郭思治指出，雖然並非滙豐沒有條件派，而是歐洲監管機構不讓它派，但有機會在增加末期息以補回之前的股息。不過由於「難估底」，他建議，即使有興趣買入的散戶最好一手一手分注買入。

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