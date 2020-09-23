中美角力｜華為：制裁為營運帶來了很大困難 仍尋找解決辦法　

華為輪值董事長郭平今日出席全聯接大會時表示，在美國制裁後，華為手機晶片供應被全面切斷，為手機業務的發展帶來諸多不確定因素。

郭平表示，制裁的確給華為生產、營運帶來很大困難。9月中才把最後一批晶片等產品入庫，具體的儲備量還在評估過程中。他並指，於To B業務（5G基站等）比較充分；而手機晶片消耗量太大，每年要消耗葦數億，目前還在尋找解決辦法，美國供應商也在積極向當地政府尋求許可。

他續指，在目前晶片供應短缺的情況下，如果高通能夠拿到供貨許可，公司很樂意在手機中使用高通晶片。他強調，華為將繼續堅持全球化和多元化的採購策略。至於是否會和其他手機廠商合作，還在探討當中。

世界各國以安全為由，禁止華為參與5G網絡建設。華為常務董事汪濤回應稱，5G安全需要理性的定義標準，不是某國政府可以單獨定義的。目前尚未看到這項計劃對華為的影響。

至於早前華為於澳洲的運營部門表示，將持續削減當地的員工及投資，員工人數已經從1,200名減少至不足200名。汪濤回應指，澳洲的市場比較小，不是華為目前特別聚焦的事情，會利用有限的資源來服務好真正需要的客戶。

問到會否裁員，郭平指公司目前人才、業務發展基本平穩，預計未來一段時間公司的人力資源政策都將保持穩定。他亦稱，公司業務政策會保持平穩，沒有計劃調整業務。

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