【本報訊】天下萬務確實皆有定時。龍頭行滙控創25年低位，銀行股前景黯淡，曾經見證八、九十年代本港銀行業最風光時代的香港銀行家會所（The Hong Kong Bankers Club），座落中環甲級商廈置地廣場告羅士打大廈近40年，後日（25號）迎來在置地經營的最後一夜，熄燈後便遷出，移師干諾道中盈置大廈。

記者：劉美儀

銀行家會所是專為金融專才而設的私人會所，是本地賓架界的圖騰，會所走過的路，如翻開一部香港金融史，倒影出這國際金融中心的高低起伏。

適逢多事之秋 令人悵然

對於即將告別置地，曾任金管局助理總裁、星展香港前一姐葉約德（Amy）慨嘆，「嚴重唔捨得」，她說會所與香港銀行金融業發展一齊起步，「70、80、90年代最輝煌時代，我哋一起走過」，同會所員工亦好似幾十年老友；但行到今天，要跟回憶說再見，「好似一個時代完咗，又唔知下一個Chapter（篇章）會點樣。」

會所遷出之際，適逢香港多事之秋，令人悵然。她指香港國際金融中心定位之一，「係幫中國起條橋」，接通與世界金融及商務交易，但現在中美角力升級，金融戰隨時開火，制裁可能禍及香港美元交易地位，「世界立立亂，條橋都唔知起去邊，都唔知點起。」

80年代入行的Amy，碰上了銀行業好風光，她首份工作任職摩根信託銀行，辦公室位於歷山大廈，正好與置地廣場地盤對望。「我1979年由美國返嚟香港開始做銀行，睇住間大廈起，知道頂樓會有個Bankers Club。」同事們都非常雀躍，嚷着要掹老闆衫尾入會。

當年正值銀監處放寬大批從事批發業務、但只有一間分行的外資行獲授本地持牌銀行牌照，摩根信託是其中之一；銀行搵到錢自然豪爽，一口氣買了數十個公司會籍，Amy從此便與會所結緣。

會所內最懷念的地方，她首選「聚緣吧」（The Bar），貪其氣氛輕鬆可隨意吹水，「那時炒房3、4點鐘收晒盤，收工後成班同事就落嚟劈酒。」

酒吧亦供應輕便午餐但不設訂位，上午11點幾炒房交易時段休市，便湧往酒吧「搶位開飯」。

歷史發展不外乎聚散離合，本港金融史亦然。曾任會所主席的東亞銀行（023）前高級顧問兼資深銀行家彭玉榮回憶，「以前個會成立時叫海外銀行家會所，專畀香港做嘢嘅海外Bankers食晏及晚宴，後嚟銀行業發展多元化，覺得唔係幾貼切，所以改名。」

95年改名 標誌華資冒起

1995年會所易名香港銀行家會所，亦標誌着回歸前，華資及中資銀行家在港冒起。

昔日俗語話，銀行多過米舖。他說「以前好多日本銀行喺香港」，但97亞洲金融風暴後，日資行大併購，4、5間整合一間，以前「中銀集團未統一成為中銀香港（2388）前仲有13行」；08雷曼風暴後，不少歐美行亦班師回朝撤出香港……浪淘盡，「米舖」景象不再，銀行數目遞減，會所亦拓闊渠道吸納個人及聯繫名義會籍。

遷出在即，彭玉榮坦言唔捨得，「呢個係歷史洪流，冇辦法。」他指中環難搵地方做會所餐廳，盈置大廈相比置地，「地點梗係冇咁理想，但起碼仲有個Club。」

桃花不再，只寄望人面依舊。葉約德亦說，「日後新地方係冇咗呢啲回憶，但最緊要啲員工繼續，人情不變至緊要。」

變，似乎是今天香港寫照，但瞬間萬變之中，仍可持守永恒不變的價值。