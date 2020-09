滙控穿供股價｜滙控與中國關係密切 惠譽：未來數周被美國制裁風險高

滙控(005)股價跌穿世紀供股價28元,不過惡運未完。評級機構惠譽(Fitch)最新估算,滙控及渣打(2888)因應與中國關係密切及內地業務範圍廣,被美國政府制裁風險正在升溫。

惠譽指,在中國有龐大業務的內地銀行及國際非美資銀行,將會步入被美國制裁的圈套(Ensnared in processes leading to US sanctions)。未來數周美國政府一定會展開調查程序,向國會提交一系列海外金融機構名單,涉與破壞香港主權的組織進行巨額交易。

不過,對於中國有系統重要性的銀行,預料就算制裁亦相當克制,原因是避免中國政府報復影響雙邊貿易及投資。

滙豐及渣打被制裁風險逐漸升溫,尤其是當制裁擴展至企業層面,包括與中國政府連繫度高的企業或國企,將會令銀行信貸成本急增。另外,這些外資銀行若被本國監管機構視為幫助客戶逃避制裁及關稅,同樣面臨信譽風險。

歷史上,美國監管機構將會對這些違反制裁令的銀行處以巨額罰款,歐洲則會循違反洗錢條例控告。

