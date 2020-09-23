美股三件事｜科技股唞氣 三大指數全見紅 Zoom逆市升7%

截至22:50

道指150點升幅蒸發，三大指數全跌向下，蘋果（AAPL）被分析師降級後跌近1%至110美元水平，Tesla（TSLA）在電池日後尋底，最新跌5.5%至400美元。

Zoom（ZM）持續強勢，連升5個交易日，最新升7%至527美元。

截至21:40

科技股反彈兩日後有回吐，FAANG及Microsoft全線下跌，僅Facebook漲1%，其餘重量級科技股皆跌0.3%至1%。

至於指數方面，道指成份股Nike升幅收窄至10%，惟仍然推動道指跑出升0.6%或170點。另外，標指升0.1%，納指跌0.2%。

1. 繼續尾市發力？

隔晚美股再一次低開高走，科技造好造就納指連升兩日，但盤前納指100期貨乏力，微跌0.07%。另外，道指成份股Nike升13%破頂，帶挈道指期貨領先升0.7%，至27,336點。

至於重量級科技股蘋果、微軟、亞馬遜盤前皆由升轉跌，惟三者跌幅不足0.5%。

截至20:30

美國PMI指數預期香港時間21:45公佈。

2.Nike疫市破頂

Nike公佈季績，門市生意仍然差，不過勝在網上銷售大升八成，扭轉前季淨虧損勢頭。這份超乎市場的成績表，助股價盤前升13%，至歷史新高130美元水平。彭博綜合分析師給予平均142美元目標價，較業績前的123美元升15%。

德銀承認低估Nike在疫情下加速網上銷售、直接銷售及市場份額增加的能力，最新給予買入評級，目標價由107美元升至151美元。

大摩最新目標價由142美元提升至152美元，維持在買入評級。

3.電池日發佈會唔收貨

Tesla股價盤前再跌逾5%至400美元水平，市值前後蒸發近500億美元，投資者似乎意識到Tesla業務發展跟唔上股價。Elon Musk承認新一代電池及25000美元新車要直到2022年才能量產。

個股消息︰

強生（JNJ）︰強生疫苗進入第三階段測試，有6萬人參與，最快年底有結果，股價盤前升2%

迪士尼（DIS）︰旗下ABC及ESPN的體育節目NFL收視率大增

Walmart（WMT）︰計劃增聘請2萬名臨時假日勞工以應付網上訂單

亞馬遜（AMZN）︰推出500美元健身單車Prime Bike，令Peloton股價曾跌5%

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