調查｜AXA安盛：港人生活滿意度下跌 「快樂」遠比買樓重要

AXA安盛公佈，今年「AXA安盛生活指數」為56分（滿分100），較去年下跌3分，並較澳門及大灣區分別低9分及18分，反映港人整體生活質素較去年下降，並遜於其他地區。

調查於2020年7月3日至20日以網上問卷形式，訪問2,100名粵港澳大灣區居民，當中包括1,000名年齡18-60歲，個人月入達15,000港元或流動資產達20萬港元以上的香港居民。

調查發現，30項組成生活滿意度中的元素中，屬於「精神健康」範疇的「快樂」於港、澳及大灣區的排名均大幅躍升，成為最重要元素。以香港為例，「快樂」較去年大幅上升八位，取代「強健的體魄」成為最重要元素，「擁有正向思想及正確的個人價值觀」緊隨其後；一些與財務相關的元素排名則見下跌，包括累積財富跌至第12位、擁有物業跌至第17位。

AXA安盛指，這種轉變可能因為港人對「財務富足」滿意度偏低，只有53分，以及對累積財富感無力。

疫情下46%港人嚴重受壓

此外，疫情下有84%受訪港人表示於過去六個月都曾感中度至高度壓力，46%人感嚴重受壓。調查發現有近兩成受訪港人會選擇以酒精或吸煙等負面方法減壓；另外，有近一成港人表示不會採取任何方法，純粹「佛系」抗壓。

遙距工作成為常態下，54%受訪在職港人表示科技為他們帶來困擾，當中包括長期處於工作狀態（35%）、覺得會被科技取代（26%）或因不及同事熟悉科技而受壓（22%）。同時，科技應用亦有機會延長工作時間因而導致壓力增加，23%受訪者表示於過去六個月因為工作時間長或工作量多而感到壓力。

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