達觀心戰｜全面加壓 青年更仇視政府（何安達）

2018年第一先生穿白襪出席回歸紀念日升旗禮，成為焦點新聞圖片。今年七一被瘋傳的則是一幅展示於電車軌上的直幡，上面寫著：「我哋真係好X鍾意香港」。

前者被媒體嘲諷為「老土」，因為男士在正式場合露出小腿或者淺色襪，會被主流社會視為有欠莊重。然而新一代對此卻沒有甚麼感覺，其實年輕人著船襪，甚至索性不著襪的比比皆是。

無襪不限於配搭運動鞋，著名牌皮鞋而不穿襪在商業區走動的大有人在，關於著襪的禁忌是上一輩的事。

與此同時，粗口在年青人之間，無分學歷、職業、性別，無區別地流行起來。現在連抗爭口號也加插了粗口助語詞，而且旋即引起共鳴。近日市面更推出了設計成路面水渠蓋的合金杯墊，蓋上的文字是："I f**king love H↑K"。

兩幀新聞照片背後，引申出新生代尋求從固有的社會規範中解放出來。類似的現象亦體現於紋身、抽煙等次文化在年輕人之間漸漸普及起來。

不少被上人一代，甚至是上半代人，鄙視、不接納的舉止行為，在新一代朋輩中已被廣為接納，成為時尚。不過，當年青人尋求從無形枷鎖中自我釋放之際，當權者卻反其道而行，全方位收緊社會控制。

先不說政府零諮詢立國安法，然後取消立會選舉，其他社會層次有系統地全面加壓日趨明顯。從港台顧問委員會的取態到電檢處的刁難；由教育局的課本審查到《警察通例》如何界定記者，在在令人呼吸困難。

年青人對政府建制的仇視，怎不會愈來愈深。

何安達

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