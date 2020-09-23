賓架食堂｜見證銀行業光輝到黯淡　香港銀行家會所後日遷出置地

天下萬務確實皆有定時。龍頭行滙控（005）創25年低位跌穿30元，銀行股前景黯淡，曾經見證8、90年代本港銀行業最風光時代的香港銀行家會所（The Hong Kong Bankers Club），座落中環甲級商廈置地廣場告羅士打大廈近40年，後日（25號）迎來在置地經營的最後一夜，熄燈後便遷出，移師干諾道中盈置大廈。

銀行家會所是專為金融專才而設的私人會所，是本地賓架界的圖騰，會所走過的路，如翻開一部香港金融史，倒影出這國際金融中心的高低起伏。

對即將告別置地，曾任金管局助理總裁、星展香港前一姐葉約德（Amy）慨嘆，「嚴重唔捨得」，她說會所與香港銀行金融業發展一齊起步，「70、80、90年代最輝煌時代，我哋一起走過」，同會所員工亦好似幾十年老友；但行到今天，要跟回憶說再見，「好似一個時代完咗，又唔知下一個Chapter會點樣。」

會所遷出之際適逢香港多事之秋，亦令人悵然。她指香港國際金融中心定位之一，「係幫中國起條橋」，接通與世界金融及商務交易，但現在中美角力升級，金融戰隨時開火，制裁可能禍及香港美元交易地位，「世界立立亂，條橋都唔知起去邊，都唔知點起。」

80年代入行的Amy，碰上了銀行業好風光，她首份工作任職摩根信託銀行，辦公室位於歷山大廈，正好與置地廣場地盤對望。「我1979年由美國返嚟香港開始做銀行，睇住間大廈起，知道頂樓會有個Bankers Club。」同事們都非常雀躍，嚷着要掹老闆衫尾入會。

當年正值銀監處放寬大批從事批發業務、但只有一間分行的外資行獲授本地持牌銀行牌照，摩根信託是其一；銀行搵到錢自然豪爽，一口氣買了數十個公司會籍，Amy由此便與會所結緣。

會所內最懷念的地方，她首選「聚緣吧」（The Bar），貪其氣氛輕鬆可隨意吹水，「那時炒房3、4點鐘收哂盤，收工後成班同事就落嚟劈酒。」酒吧亦供應輕便午餐但不設訂位，上午11點幾炒房交易時段休市，便湧往酒吧「搶位開飯」。

歷史發展不礙乎聚散離合，本港金融史亦然。曾任會所主席的東亞銀行（023）前高級顧問兼資深銀行家彭玉榮回憶，「以前個會成立時叫海外銀行家會所，專比香港做嘢嘅海外Bankers食晏及晚宴，後嚟銀行業發展多元化，覺得唔係幾貼切所以改名。」

1995年會所易名香港銀行家會所，亦標誌着回歸前，華資及中資銀行家在港冒起。

昔日俗語話，銀行多過米舖。他說「以前好多日本銀行喺香港」，但97亞洲金融風暴後，日資行大併購4、5間整合一間，以前「中銀集團未統一成為中銀香港（2388）前仲有13行」；08雷曼風暴後，不少歐美行亦班師回朝撤出香港…浪淘盡，「米舖」景象不再，銀行數目遞減，會所亦拓濶渠道吸納個人及聯繫名義會籍。

遷出在即，彭玉榮坦言唔捨得，「呢個係歷史洪流，無辦法。」他指中環難搵地方做會所餐廳，盈置大廈相比置地，「地點梗係無咁理想，但起碼仲有個Club。」

桃花不再，只寄望人面依舊。葉約德亦說，「日後新地方係無咗呢到回憶，但最緊要啲員工繼續，人情不變至緊要。」

變，似乎是今天香港寫照，但瞬間萬變之中，仍可持守永恒不變的價值。

雄踞告羅士打大廈最頂兩層

中環置地廣場告羅士打大廈於1980年落成，翌年香港銀行家會所（時稱香港海外銀行家會所）即遷入，並雄踞大廈最高兩層，至今近40年。去年5月市場傳聞，因現址租約期滿，會員接獲通知，預計今年8月底租約完結後會所將遷出置地，搬往中環干諾道中41號盈置大廈，即恒生銀行（011）舊總部大廈。

但據聞受疫情影響，會所延至本周5才結束在置地經營，新址重開日亦可能順延至11月中下旬。

負責會所管理的香港上海大酒店（045），其發言人向本報確認，會所在置地廣場的最後營運日為9月25 日，暫未有新址開業時間，仍在準備中。

地產界估計，新址面積約2萬方呎，料月租約200萬元，每呎租金約100元，較置地呎租約慳4成。

會所現租用告羅士打大廈兩層，43樓入口為禮賓處及衣帽間，沿古董木樓梯迴旋登上44樓，設有輕食午膳及把酒暢談的「聚緣吧」（The Bar），供應中西佳餚的餐廳「金龍」（The Dragon）及「滙財」（The Treasury）；頂樓還別有洞天，有半層宴會廳「融和」（The Harmony）。

據銀行界透露，由於「融和」隱蔽性高，銀行大班宴客、中港金融監管高層密會、或財資市場公會與銀行界早餐會等，多在此廳舉行。但無論坐鎮會所內那個餐廳，均能飽覽維港景色，賞月睇煙花一流，盡顯繁華盛世時賓架界的氣場。

已退休會所經理：最懷念的工作歲月

8年前退休的Joe Lam，在香港銀行家會所擔任經理23年（1989-2012年），他形容在會所工作歲月，是自己半個世紀餐飲界服務生涯中，最值懷念及有成功感的時光，有幸跟一班勤奮同僚共事，在會所內見識到氣魄非凡又有素養的銀行家，「日日返工都開心，根本上就當個Club係屋企。」

會所由香港上海大酒店（045）負責管理，所以他是集團借調會所的員工。

現年73歲的Joe Lam說，因家人早年已移居多倫多，故自己時間較充裕，可全身投入以Club為家。在任期間，「幾乎晚晚酒吧Happy Hour，都會跟唔同會員say hello，有時join埋佢哋飲杯嘢傾吓偈，可能因此變成同會員好似熟落啲。」

歷年服務過的Bankers無數，其中一位他印象最深是已經仙遊、渣打香港前大班及大新金融前常務董事賈世德（Ronald Carstairs）。「好仰慕佢銀行大班風範，委員會一開會，佢坐低就好有威嚴，所有成員都好尊重呢位主席。」

另一位他尊稱「恩公」的，是上商常大班郭錫志。2008年Joe Lam年屆六十，按制度要退下火線，郭生時任委員會成員，親自跟其直屬上司提出希望批准他延任，結果連續4年每年獲續約，到64歲才榮休。

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